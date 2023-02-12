В Москве сотрудника ФСИН задержали за совращение трех детей через переписку

Правоохранители задержали сотрудника ФСИН в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. По мнению следователя, потерпевшими являются дети, сообщил Telegram-канал Shot.
Одной из жертв стала 12-летняя девочка из Орехово-Зуево. Мать нашла ее переписку с взрослым мужчиной. Он убеждал ребенка совершать действия сексуального характера. Женщина обратилась в полицию. Силовики вскоре выяснили, что возможным преступником является начальник одного из отделов ФСИН.
В дальнейшем было установлено, что откровенные переписки злоумышленник вел еще с 11-летней девочкой и мальчиком 12 лет.