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Сенатор Климов после признания Бербок назвал ложью все заявления политиков Запада

Политика
Сенатор Климов после признания Бербок назвал ложью все заявления политиков Запада

Все высказывания западных политиков являются ложью. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Климов, комментируя недавние слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

До этого глава внешнеполитического ведомства ФРГ признала ошибочность своего высказывания о том, что Европа ведет войну с Россией. В свое оправдание дипломат сказала, что не ошибается лишь тот, кто не живет.

«Нам же пора зарубить на носу: то что говорят #закатники (страны Запада. — Прим. ФАН) как правило — вранье», — подчеркнул Климов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Анналену Бербок перестать заниматься эскалацией украинского кризиса.
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