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Двое злоумышленников сожгли иномарку депутата на Есенинском бульваре в Москве

Происшествия
Двое злоумышленников сожгли иномарку депутата на Есенинском бульваре в Москве

Двое неизвестных сожгли автомобиль Nissan на Есенинском бульваре в Москве. Владельцем машины оказался парламентарий Совета депутатов Раменского городского округа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации издания, огонь разгорелся на площади пять квадратных метров. Впоследствии пламя перекинулось на припаркованный рядом Lexus.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. Устанавливаются личности и местонахождение причастных к преступлению.
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