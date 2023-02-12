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Российский спутник «Канопус-В» сфотографировал из космоса разлом в Турции

Общество
Российский спутник «Канопус-В» сфотографировал из космоса разлом в Турции

Спутник «Канопус-В» запечатлел из космоса тектонический разлом на территории Турции, появившийся в результате землетрясения. Снимок распространил Роскосмос.

Мощное землетрясение привело к образованию огромного тектонического разлома в турецком Тепехане. На снимках спутника видно, как изменился ландшафт местности.

Российский спутник «Канопус-В» сфотографировал из космоса разлом в Турции

Расщелину посреди оливкового поля в Турции ранее также сняли на камеру квадрокоптера. Ширина разлома составляет 200 метров, а глубина — 30 метров. Подземные толчки привели к катастрофическим последствиям — погибло более 20 тысяч человек, еще порядка 80 тысяч жителей Турции пострадали.
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