Фигуриста Романа Костомарова периодически приводят в сознание

Ходят слухи, что Костомарова могут отправить на лечение и реабилитацию в Германию. По словам Скобрева, друзья фигуриста обсуждают создание фонда помощи. Товарищи будут все вместе помогать спортсмену, поскольку у него очень сложный набор болячек, рассказывал конькобежец по телефону неделю назад.