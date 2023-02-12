Фигуриста Романа Костомарова периодически приводят в сознание

Конькобежец Иван Скобрев рассказал о состоянии тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова. По его словам, олимпийского чемпиона в танцах на льду периодически приводят в сознание.
Ходят слухи, что Костомарова могут отправить на лечение и реабилитацию в Германию. По словам Скобрева, друзья фигуриста обсуждают создание фонда помощи. Товарищи будут все вместе помогать спортсмену, поскольку у него очень сложный набор болячек, рассказывал конькобежец по телефону неделю назад.
«В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может», — говорит Скобрев на записи, которую включили в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Конькобежец добавил, что пока Костомаров только шевелит губами. Кроме того, олимпийский чемпион немного ворочается и пытается вставать, отметил спортсмен.
Напомним, Костомаров находится в больнице больше месяца. В январе его госпитализировали с пневмонией. В начале этой недели СМИ писали, что фигуристу ампутировали обе стопы из-за гангрены.