Болсонару планирует вернуться в Бразилию, несмотря на обвинения в госперевороте

Бразилиа, 12 февраля. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару планирует вернуться в Бразилию «в ближайшие недели» после более месяца пребывания в США. Об этом он заявил на собрании бразильцев в городе Бока-Ратон.
Болсонару неожиданно покинул Бразилию за два дня до церемонии инаугурации своего политического оппонента Луиса Инасиу Лулы да Силвы 1 января. Он подал заявку на получение шестимесячной туристической визы, чтобы продолжить пребывание в США.
«Нет места лучше дома… Мы знаем, что Бразилия — фантастическая страна. Я тоже хочу вернуться в Бразилию. Я намерен сделать это в ближайшие недели», — заявил ультраправый политик на видео, размещенном в интернете.
Возвращение в Бразилию может представлять опасность для Болсонару, которого обвиняют в подстрекательстве к насилию в знак протеста против результатов выборов. Верховный суд запустил расследование в отношении экс-президента за поощрение антидемократических протестов, закончившихся штурмом правительственных зданий его сторонниками в Бразилиа.
По информации официального представителя США агентству Reuters, Болсонару, предположительно, вернется в Бразилию после карнавала, который завершится 22 февраля.
«Партия социализма и свободы» (PSOL) направила ранее в Федеральный верховный суд (STF) документ, где перечисляются более 50 причин для ареста бывшего президента Бразилии Болсонару.
Социалист Лула да Силва вступил в должность президента Бразилии 1 января. Его правый оппонент и экс-глава государства Жаир Болсонару так и не признал победу социалиста, что побудило сторонников бывшего главы государства провести массовые протесты с призывами к военному вмешательству. Демонстрации начались в день второго тура выборов, 30 октября, и парализовали разные районы страны на несколько недель.