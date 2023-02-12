Болсонару планирует вернуться в Бразилию, несмотря на обвинения в госперевороте

Социалист Лула да Силва вступил в должность президента Бразилии 1 января. Его правый оппонент и экс-глава государства Жаир Болсонару так и не признал победу социалиста, что побудило сторонников бывшего главы государства провести массовые протесты с призывами к военному вмешательству. Демонстрации начались в день второго тура выборов, 30 октября, и парализовали разные районы страны на несколько недель.