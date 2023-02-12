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Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против 200 связанных с Россией лиц

Политика
Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против 200 связанных с Россией лиц

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о внедрении санкций против 200 лиц, связанных с Россией.

Соответствующий указ вступил в силу с момента его публикации на президентском сайте.

До этого Киев ввел ограничения против 182 российских и белорусских предприятий, а также в отношении трех бизнесменов. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Журналисты американского издания New York Times ранее пришли к выводу, что антироссийские санкции Запада нанесли удар не по Москве, а по Украине. По мнению аналитиков, экономическое положение Киева ухудшается из-за конфликта.
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