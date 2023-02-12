Физиолог Озтюрк предупредил о высоком риске развития рака из-за нехватки сна

Каждый человек должен хорошо высыпаться, чтобы защитить свой организм от различных опасных заболеваний, заявил заведующий отделением физиологии медицинского факультета Фракийского университета Турции, профессор Левент Озтюрк.
Регулярный, здоровый сон в нужном количестве способствует укреплению иммунитета. Последний крайне важен для защиты человека не только от вирусных заболеваний, но и от рака, передает издание En Son Haber.
«Для поддержания иммунной системы нельзя жертвовать сном. Как мы всегда говорим, сон не подлежит обсуждению. Необходимо спать столько, сколько нужно... Когда иммунная система сильна, это крепкий щит и от онкологии», — заявил Озтюрк.
Он добавил, что у людей, которые рано ложатся спать и просыпаются, риск развития рака пищеварительного тракта горазда ниже. Врач пояснил, что во время сна в организме происходит процесс уничтожения клеток, склонных к канцеризации.