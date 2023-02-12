В Конотопе партизаны начали акции в защиту памятника Пушкину и против дерусификации

При этом защищать памятник Александру Сергеевичу пытались неоднократно. И пикеты выставляли, и соответствующие просьбы в городскую и областную администрацию писали, и устраивали акции интернете — напрасно: мэр-националист распорядился убрать Пушкина из города. Правда, несогласные граждане все-таки оставили свое мнение о происходящих событиях. На стене одного из аварийных зданий в том же парке: «Прости, Саша, не спасли тебя от вандалов!». И рядом создали своеобразный мурал в честь поэта – с рисунками и фрагментами его стихотворений.