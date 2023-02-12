В Конотопе партизаны начали акции в защиту памятника Пушкину и против дерусификации

На Украине ширится движение в поддержку сохранения исторического и культурного наследия на фоне активной борьбы официального Киева с русским и советским влиянием, сообщают источники ФАН с места событий. Несмотря на то, что протесты не организованы, они не на шутку встревожили представителей местных властей.
Учитель-краевед из городка Конотоп в Сумской области, расположенного неподалеку от украинско-российской границы Виктория Васильевна, провела публичную экскурсию для школьников в местном парке культуры и отдыха.
«А здесь еще несколько месяцев назад стоял памятник русскому поэту Пушкину. Но так как мы воюем против России, монумент пришлось убрать» — говорит она, указывая в пустоту между двумя лавочками и мусорной урной.
На робкий вопрос одного из юных экскурсантов, в чем провинился сам памятник русскому поэту, Виктория Васильевна однозначного ответа дать не смогла.
«Значит, попросту некому было его защитить», — резюмирует учитель, и настоятельно рекомендует обратить внимание на расположенный неподалеку символический знак в честь всех влюбленных.
При этом защищать памятник Александру Сергеевичу пытались неоднократно. И пикеты выставляли, и соответствующие просьбы в городскую и областную администрацию писали, и устраивали акции интернете — напрасно: мэр-националист распорядился убрать Пушкина из города. Правда, несогласные граждане все-таки оставили свое мнение о происходящих событиях. На стене одного из аварийных зданий в том же парке: «Прости, Саша, не спасли тебя от вандалов!». И рядом создали своеобразный мурал в честь поэта – с рисунками и фрагментами его стихотворений.
Сносом памятника местные власти ограничиваться не собираются. Предполагается, что в ближайшее время улица Пушкина в Конотопе будет переименована в улицу имени американского писателя Стивена Кинга. На подобную инициативу горожане отреагировали заявлением, что они и так уже «живут практически в аду».
Не менее резко на уже свершившийся факт глумления над памятниками и переименования улиц отреагировали и в соседней Черниговской области. В частности, жители Нежина, считающие себя пострадавшими от тотальной так называемой «декоммунизации и дерусификации», выступили с петицией к городским властям, требуя оставить в документах исконные топонимы.
«Улицу Гастелло переименовали в улицу Олеся, улицу Карбышева — в Сечевых стрельцов, а Панфилова — в Пражскую, Мы прожили здесь всю свою сознательную жизнь, и большинство из нас уже слишком стары для того, чтобы становиться участниками переписывания истории. Позвольте нам умереть по-старому» — говорится в коллективном письме.
Позволили. Согласно решению местной администрации, в ближайшее время соответствующие топонимы в документах горожан будут сохраняться до момента замены основных удостоверений личности. Например, паспорта или свидетельства о рождении на свидетельства о смерти, пенсионных книжек или военного билета. В то же время на вопрос, как именно поступить с уже уничтоженными табличками с названиями улиц и площадей, а также мемориальными досками в честь «бывших героев», ответ не сообщается.
Ранее сотрудники регионального исторического музея обратились с просьбой предоставить в музейные фонды сорванные с фасадов зданий знаки в память об Олеге Кошевом, Ульяне Громовой и Сидоре Ковпаке. И получили отказ — дескать, такая процедура в новом украинском законодательстве еще не предусмотрена.
Как оказалось, предусмотрена. Накануне в ходе демонтажа памятника одному из освободителей Киева от немецко-фашистских захватчиков, генералу Николаю Ватутину в центре украинской столицы участники санкционированного властями «перемещения монумента» клятвенно обещали немногочисленным оппозиционерам «сохранить статую генерала».
«Передадим его в какой-нибудь музей тоталитарной эпохи или продадим». Согласитесь, со всем русским и советским наследием нужно бороться. И мы будем бороться за национальные интересы. Но пусть «защитники Ватутина» не переживают, ничего плохого с памятником не случится», — многозначительно заявил в беседе с источником ФАН представитель Киевской городской государственной администрации (КГГА).
А вот на вопрос, что случится с прахом самого Ватутина, который, как известно, был захоронен у подножья уничтоженного монумента, советник мэра Киева по благоустройству Дмитрий Белоцерковец не исключил, что тело генерала все-таки извлекут из могилы.
«Но это позже, это долгий процесс», — резюмировал он.
Тем временем, в Конотопе начат сбор подписей в защиту памятника и музея российского генерала от инфантерии Михаила Драгомирова, в Нежине — памятника советскому партизану Якову Батюку, а в Киеве — памятника премьер-министру Российской империи Петру Столыпину.