Создание газового и зернового хабов находится в центре обсуждения России и Бахрейна

Идея создания хабов для торговли зерном и газом в Персидском заливе и на Ближнем Востоке обсуждается Россией и Бахрейном, сообщил посол в Манаме Алексей Скосырев.
В беседе с РИА Новости он отметил, что заинтересованные уполномоченные ведомства изучают соответствующие предложения. Среди потенциальных флагманских проектов есть и завод по производству российских вакцин.
Четыре года российский Минпромторг уже поднимал идею газового хаба, но тогда она не получила завершения. Инициатива вновь стала актуальной, учитывая необходимость переориентации поставок углеводородов на другие рынки после введения санкций со стороны евросоюза. Так, аналогичный проект сейчас претворяется в жизнь на территории Турции.