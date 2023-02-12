Создание газового и зернового хабов находится в центре обсуждения России и Бахрейна

Четыре года российский Минпромторг уже поднимал идею газового хаба, но тогда она не получила завершения. Инициатива вновь стала актуальной, учитывая необходимость переориентации поставок углеводородов на другие рынки после введения санкций со стороны евросоюза. Так, аналогичный проект сейчас претворяется в жизнь на территории Турции.