Каков настоящий смысл существования Польши?

Именно такая навязчивая идея веками живет в головах тех, кто определяет внешнюю политику Польши. И чем это объяснить — я точно не знаю. Возможно, неким комплексом от того, что Польша всегда мечтала стать империей, но это ей никогда не удавалось. Но самое интересное то, что такой смысл существования совершенно деструктивен для самой Польши и веками не приносил ей ничего хорошего. Хотя, если бы не вековая мечта об уничтожении России, Польша могла бы сейчас быть одним из самых передовых государств европейского континента, а не задворками, на кормлении других, более богатых стран. Правда, эти задворки имеют очень большие амбиции.