Каков настоящий смысл существования Польши?

На этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал заявление о том, что смысл существования Польши — победа над Россией.
Матеуш немножко поскромничал, потому что настоящим смыслом существования Польши всегда являлось полное уничтожение России.
Именно такая навязчивая идея веками живет в головах тех, кто определяет внешнюю политику Польши. И чем это объяснить — я точно не знаю. Возможно, неким комплексом от того, что Польша всегда мечтала стать империей, но это ей никогда не удавалось. Но самое интересное то, что такой смысл существования совершенно деструктивен для самой Польши и веками не приносил ей ничего хорошего. Хотя, если бы не вековая мечта об уничтожении России, Польша могла бы сейчас быть одним из самых передовых государств европейского континента, а не задворками, на кормлении других, более богатых стран. Правда, эти задворки имеют очень большие амбиции.
Польша издавна мечтала стать главной славянской империей Европы. Разумеется, что стать таковой Польша могла только за счет русских земель, которые входили либо в состав Московского Царства, либо Великого Княжества Литовского. Первая попытка установить контроль над Московским Царством с треском провалилась в Смутное время, когда Москва фактически была лишена государственности, оккупирована поляками, но оккупанты были изгнаны из страны народным ополчением.
Слияние с Великим Литовским Княжеством произошло бескровно, по договору, но поляки вознамерились сделать из страны, которая была населена преимущественно русскими, то же самое, что запад сделал из Украины сейчас — Анти-Россию. Все это закончилось утратой Литовским Княжеством государственности и разделами Польши.
Новая надежда забрезжила для Польши, когда восточная Европа была оккупирована Наполеоном и он вторгся в Россию. Польские лидеры надеялись, что Наполеон уничтожит Россию, Польша снова обретет государственность и сможет поживиться территориями России. Но Наполеон был побежден и польским мечтам снова не удалось сбыться. Польская мечта ушла в подполье на долгие годы.
В результате Октябрьской революции Польша снова обрела государственность. Фактически, эта государственность была ей подарена. И вместо того, чтобы заниматься строительством собственной страны и ее развитием, Польша снова вытащила из чулана свою вековечную мечту. В результате первой войны с молодым советским государством, ей даже удалось чего-то достичь, присоединив к себе часть Украины и Белоруссии. Но аппетиты ясновельможных панов, это явно не удовлетворило и весь период до Второй Мировой войны, Польша жила мечтами, о Великой Империи, в которою входила бы и часть России.
Не удивительно, что главным другом и союзником Польши, в предвоенный период, стал Гитлер. Именно в кооперации с ним Польша мечтала напасть на Россию, ограбить и растерзать ее. И это говорилось прямым текстом.
Но, как водится, в польской истории, реальность оказалась суровей амбиций и вместо того, чтобы Гитлер совместно с Польшей напал Советский Союз, Гитлер сначала напал именно на Польшу, в результате чего та в очередной раз потеряла свою государственность. Поляки думали, что они равны немцам, но в Германии считали иначе и видели поляков «недочеловеками», которыми считали всех славян.
Вновь Польша обрела государственность с помощью и разрешения СССР. При освобождении Польши от Германии погибло шестьсот тысяч советских солдат, памятники которым сейчас разрушают, а могилы оскверняют. Польша вновь стала государством, да еще приросла территориями, отторгнутыми от Германии. Да, она находилась под контролем СССР, но все равно была независимой страной. И снова полную свободу она получила от России, в конце 80-х, начале 90-х годов двадцатого века.
Может быть, именно тогда стоило задуматься, что же является настоящим смыслом существования Польши? Нет. Старая имперская мечта вылезла вновь, ее почистили, подкрасили и снова водрузили на польское знамя.
Уроки истории надо учить. И тщательно анализировать ошибки, чтобы не повторять их в будущем. Но похоже, что в Польше об этом не знают и готовы повторять трагические для своей страны ошибки снова и снова. Вот и сейчас Польша встала на очень скользкий лед. Где очень легко упасть и что-нибудь себе сломать.