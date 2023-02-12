Хозяйку напавшего на девочку питбуля задержали в Петербурге

Правоохранители задержали ранее судимую жительницу Петербурга. Она является настоящей хозяйкой питбуля, который набросился на девочку. Пострадавшую потом госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее была информация, что пса выгуливал 51-летний мужчина. В дальнейшем выяснилось, что он пришел в гости к 39-летней приятельнице, после чего с ее питомцем пошел гулять.
Мужчина бездумно отпустил питбуля побегать без поводка возле пруда на улице Пионерстроя. Отметим, что изначально собака вышла гулять без намордника, сообщило издание «Фонтанка».
Недалеко женщина и девочка играли в снегу. Агрессивный пес сначала кинулся на женщину, а затем вцепился малышке в лицо.