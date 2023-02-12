Российские мужчины оказались беспринципнее женщин в выборе шуток на работе

Мужчины в России оказались более беспринципны в выборе тем для шуток на работе, в отличие от женщин, выяснили аналитики.
Всего 28% представителей сильного пола готовы шутить обо всем, в то время как среди женщин на это пойдет 21%. Чаще всего мужчины потешаются над семьей и браком, а представительницы прекрасного пола — над домашними делами и бытом, пишет SuperJob.
Также предметом шуток нередко выступает сама работа — обязанности, отношения с клиентами и партнерами. Над зарплатой и деньгами в рабочих коллективах предпочитают не смеяться.