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Российские мужчины оказались беспринципнее женщин в выборе шуток на работе

Общество
Российские мужчины оказались беспринципнее женщин в выборе шуток на работе

Мужчины в России оказались более беспринципны в выборе тем для шуток на работе, в отличие от женщин, выяснили аналитики.

Всего 28% представителей сильного пола готовы шутить обо всем, в то время как среди женщин на это пойдет 21%. Чаще всего мужчины потешаются над семьей и браком, а представительницы прекрасного пола — над домашними делами и бытом, пишет SuperJob.

Также предметом шуток нередко выступает сама работа — обязанности, отношения с клиентами и партнерами. Над зарплатой и деньгами в рабочих коллективах предпочитают не смеяться.
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