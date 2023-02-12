Боевики убили десять военнослужащих на юго-западе Нигера

Ниамей, 12 февраля. Террористы напали на пост армии Нигера в юго-западной части республики.
По данным представителей вооруженных сил, радикалы устроили засаду для бойцов ВС страны и застали их врасплох. В результате атаки погибли десять солдат, еще 16 пропали без вести.
После нападения террористы скрылись с места происшествия. Военнослужащие продолжают поиск преступников.
Бандформирования бесчинствуют во многих африканских государствах. Ранее на севере Нигерии радикалы убили более 90 человек.
Дружинники района Канкара попытались дать отпор боевикам, которые вторглись в общину с целью кражи скота. Однако они не смогли ничего им противопоставить и погибли в столкновении.
Кроме того, в нигерийском штате Насарава радикалы похитили несколько десятков школьников. Свидетели сообщили, что террористы ворвались на территорию образовательного учреждения на мотоциклах, схватили детей и скрылись с места происшествия.