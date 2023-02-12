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СМИ показали на видео российские «снаряды-убийцы» танков Leopard и Abrams

Армия
СМИ показали на видео российские «снаряды-убийцы» танков Leopard и Abrams

Российские военнослужащие в зоне спецоперации по защите Донбасса уже получили в свое распоряжение высокоточные «снаряды-убийцы» тяжелых танков Leopard и Abrams, которые обещаны западными странами украинским националистам.

Видео российских снарядов, предназначенных для гарантированного уничтожения тяжелых танков НАТО, появилось в Сети, оно опубликовано изданием «Известия». Корреспондент Денис Кулага сообщил, что этими боеприпасами можно пробивать даже наиболее защищенные модели немецких танков, такие как Leopard 2A6, а так же все модификации американских Abrams.
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