СМИ показали на видео российские «снаряды-убийцы» танков Leopard и Abrams

Видео российских снарядов, предназначенных для гарантированного уничтожения тяжелых танков НАТО, появилось в Сети, оно опубликовано изданием «Известия». Корреспондент Денис Кулага сообщил, что этими боеприпасами можно пробивать даже наиболее защищенные модели немецких танков, такие как Leopard 2A6, а так же все модификации американских Abrams.