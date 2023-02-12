Уагадугу, 12 февраля. Власти Буркина-Фасо провели конкурс инновационных проектов среди малых и средних предпринимателей агропромышленного комплекса.
В мероприятии приняли участие около 50 представителей бизнес-сферы. Они продемонстрировали жюри программы, направленные на развитие продовольственной и сельскохозяйственной отраслей.
Организаторы конкурса оценивали проекты по нескольким критериям, таким как проработка стратегии, возможность реализации, конкурентоспособность и количество предполагаемых рабочих мест. В результате тщательного отбора победили десять предпринимателей, которые получат полноценное финансирование на реализацию инициатив.
Ранее совет министров Буркина-Фасо представил главе государства Ибрагиму Траоре стратегии по экономическому развитию страны. Чиновники предложили создать профильное агентство, которое займется их реализацией и разработкой новых.
Кроме того, африканская строительная компания Abdoul Services International презентовала новый экогород на юго-востоке республики. Его площадь составляет один гектар, реализована вся необходимая инфраструктура, а проживать в нем смогут до 60 семей.