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Муцениеце раскритиковали за видео с тренировкой без штанов

Шоу-бизнес
Муцениеце раскритиковали за видео с тренировкой без штанов

Актриса Агата Муцениеце опубликовала новое пикантное видео в соцсетях. Знаменитость показала, как занимается спортом без штанов, чем возмутила поклонников.

Бывшая жена актера Павла Прилучного следит за фигурой и уделяет время упражнениям. Муцениеце показала в соцсетях, как занимается даже в гостиничном номере.

«Кто вчера не делал пресс, тот делает его сегодня», — отметила актриса на видео.

На кадрах артистка ложится на пол, размещает ноги под кроватью и делает подъемы корпуса. Знаменитость написала, что ей нужно выполнить упражнение 100 раз, отсчитывая в обратном порядке.

При этом на видео Муцениеце предстала перед поклонниками только в футболке и стрингах. Пользователи Сети не поняли, почему актриса не могла надеть штаны, поэтому раскритиковали ее за кадры с тренировкой.

«Агата, оденься уже», — написал один из комментаторов.

Недавно артистка уже хвасталась перед подписчиками фигурой. Знаменитость станцевала перед камерой в комплекте нижнего белья.
Агата Муцениеце актриса знаменитости
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