Муцениеце раскритиковали за видео с тренировкой без штанов

Актриса Агата Муцениеце опубликовала новое пикантное видео в соцсетях. Знаменитость показала, как занимается спортом без штанов, чем возмутила поклонников.
Бывшая жена актера Павла Прилучного следит за фигурой и уделяет время упражнениям. Муцениеце показала в соцсетях, как занимается даже в гостиничном номере.
«Кто вчера не делал пресс, тот делает его сегодня», — отметила актриса на видео.
На кадрах артистка ложится на пол, размещает ноги под кроватью и делает подъемы корпуса. Знаменитость написала, что ей нужно выполнить упражнение 100 раз, отсчитывая в обратном порядке.
При этом на видео Муцениеце предстала перед поклонниками только в футболке и стрингах. Пользователи Сети не поняли, почему актриса не могла надеть штаны, поэтому раскритиковали ее за кадры с тренировкой.
«Агата, оденься уже», — написал один из комментаторов.
Недавно артистка уже хвасталась перед подписчиками фигурой. Знаменитость станцевала перед камерой в комплекте нижнего белья.