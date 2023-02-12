Осужденный за изнасилование футболист Портанова может продолжить карьеру в РПЛ

Итальянский футболист Маноло Портанова, осужденный за изнасилование студентки, может продолжить карьеру в чемпионате России по футболу.
Итальянский хавбек Маноло Портанова, который стал свободным агентом после расторжения контракта с «Дженоа», попал в сферу интересов российских клубов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Сергей Ильев. По его информации, услуги Портановы уже предлагали «Торпедо» и самарским «Крыльям Советов».
В конце прошлого года 22-летний хавбек был осужден за групповое изнасилование студентки. При этом в Италии существует трехэтапная система вынесения приговора, а это был первый. В нынешнем сезоне Портанова сыграл за «Дженоа» 12 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. Ранее хавбек выступал за сборные Италии разных возрастов.