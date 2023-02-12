Разработка китайского истребителя шестого поколения серьезно тревожит США

Командование Военно-воздушных сил США и американское политическое руководство серьезно обеспокоены успехами Китайской Народной Республики при разработке истребителя шестого поколения
Об этом пишут аналитики издания «Военное обозрение». Они отметили, что в США с большой настороженностью отреагировали на показ нового концепта боевого самолета НОАК без хвостового оперения, который может быть прототипом новейшего истребителя.
«Народно-освободительная армия Китая имеет все шансы стать первой страной в мире, принявшей на вооружение военное воздушное судно такого вида», — приводится в статье мнение экспертов ВВС США.
В настоящее время только три державы располагают истребителями пятого поколения и стремятся создать боевой самолет шестого поколения, это Россия, КНР и США, напомнили авторы «Военного обозрения».