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МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре и гололеде

Общество
МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре и гололеде

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило об ухудшении погодных условий в регионе 13 февраля.

Новая рабочая неделя начнется для жителей Северной столицы с сильного ветра. Скорость порывов составит до 15 метров в секунду. На дорогах города ожидается гололедица. Пешеходам следует проявлять особую бдительность. Водителям рекомендовано соблюдать дистанцию относительно движущихся впереди авто.

Несмотря на скорое окончание календарной зимы, петербуржцы по-прежнему жалуются на некачественную уборку улиц. Горожане не раз обращались в Смольный с просьбой разобраться в ситуации. Однако губернатор Александр Беглов не реагирует на их обращения.
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