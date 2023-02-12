МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре и гололеде

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило об ухудшении погодных условий в регионе 13 февраля.
Новая рабочая неделя начнется для жителей Северной столицы с сильного ветра. Скорость порывов составит до 15 метров в секунду. На дорогах города ожидается гололедица. Пешеходам следует проявлять особую бдительность. Водителям рекомендовано соблюдать дистанцию относительно движущихся впереди авто.
Несмотря на скорое окончание календарной зимы, петербуржцы по-прежнему жалуются на некачественную уборку улиц. Горожане не раз обращались в Смольный с просьбой разобраться в ситуации. Однако губернатор Александр Беглов не реагирует на их обращения.