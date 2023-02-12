МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре и гололеде

Несмотря на скорое окончание календарной зимы, петербуржцы по-прежнему жалуются на некачественную уборку улиц. Горожане не раз обращались в Смольный с просьбой разобраться в ситуации. Однако губернатор Александр Беглов не реагирует на их обращения.