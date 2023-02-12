«Обреченные»: Захарова призвала Запад покаяться из-за Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад покаяться перед Москвой за политику по Украине.
Так дипломат отреагировала на заявление польского президента Анджея Дуды, который отметил, что Россия может победить в украинском противостоянии, если западные страны не передадут новое оружие Киеву.
«Обреченные, оно вам не поможет. Лишь усугубит. Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада», — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что американские представители предлагали передать России часть украинской территории для урегулирования конфликта.