Журналисты рассказали, как сложились судьбы детей Валерия Золотухина

Стало известно о судьбах детей актера Валерия Золотухина. Журналисты рассказали, как сложились жизни троих сыновей покойного артиста.
Старший сын Золотухина Денис родился в 1969 году в браке актера с артисткой Ниной Шацкой. После развода с Золотухиным актриса вышла замуж за своего коллегу Леонида Филатова, который воспитывал мальчика как родного.
Сын актера окончил музыкальную школу, отслужил в армии и поступил во ВГИК. Однако через два года учебы он тайком уехал в Троице-Сергиеву лавру, чтобы поступить в духовную семинарию.
Мужчина встретил будущую жену в семинарской столовой. В браке у них появились шестеро детей. Сейчас старший сын Золотухина служит клириком Никольского храма в селе Ермолино Ленинского района Подмосковья.
Средний сын Сергей Золотухин родился в 1979 году. Его матерью стала вторая жена актера — скрипачка Тамара Гусева.
Золотухин-младший с детства увлекался музыкой. Повзрослев, он стал барабанщиком рок-группы «Мертвые Дельфины». В 2007 году молодой человек покончил с собой. Почему он принял такое решение, никто из близких так и не понял.
Актер был еще в браке с Гусевой, когда у него родился третий сын — Иван. Его родила актриса Ирина Линдт в 2004 году. Мальчику было всего восемь лет, когда не стало его знаменитого отца.
Сейчас Иван учится на втором курсе Театральной школы Олега Табакова, пишет «АиФ». Юноша снимается в фильме «Тихая гавань» вместе с матерью. Говорят, что младший сын Золотухина очень похож на отца внешностью и характером.