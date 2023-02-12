Беременную женщину достали из-под обломков спустя 140 часов после землетрясения в Турции

Разрушительное землетрясение произошло в начале февраля в Турции. Разборы завалов ведутся до сих пор. Спустя шесть суток после стихийного бедствия удалось достать из-под обломков беременную женщину.
Найти ее удалось благодаря звукам, на которые обратила внимание группа добровольцев-спасателей. Под завалами также оказался и ее выживший брат. Обоих граждан доставили в больницу.
Напомним, что в Турции в результате подземных толчков и последующих обрушений зданий погибли более 24 тысяч граждан. В Сирии число жертв землетрясения превысило три тысячи человек.