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Падение производства проката и выплавки стали на Украине достигло в январе почти 85%

Экономика
Падение производства проката и выплавки стали на Украине достигло в январе почти 85%

Производство проката, а также выплавки стали и чугуна на металлургических предприятиях Украины в январе резко сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил профильный портал «Укррудпром», ссылаясь на статистику государственной компании «Укрметаллургпром», выпуск проката в республике за первый месяц нынешнего года рухнул на 84,6%, составив 257 тысяч тонн.

Объем выплавки чугуна за отчетный период уменьшился на 78,5%, до 240 тысяч тонн, а стали произведено 284 тысячи тонн, что свидетельствует о снижении на 84,7%.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее высказал мнение, что украинский ВВП по итогам 2023 года способен обвалиться еще на 5-10%.
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