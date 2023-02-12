Турецкие волонтеры спасают выживших после землетрясения домашних питомцев

После землетрясения в Турции спасатели каждый день находят под завалами сотни раненых животных. На помощь братьям нашим меньшим пришла команда добровольцев турецкой Федерации прав животных HAYTAP.
Организация создала четыре приюта в разных регионах страны, пострадавших от землетрясения. 20 волонтеров делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу питомцев.
«Мы не знаем, как долго продлится наша миссия, но мы будем здесь до конца, чтобы помогать нашим друзьям», — заявила Зухал Арслан, сотрудница Федерации прав животных HAYTAP.
После обнаружения сотрудники оказывают хвостатым и крылатым первую медицинскую помощь. А дальше животным предстоит преодолеть долгий и трудный путь по разрушенным стихийным бедствием дорогам туда, где есть ветеринарные клиники, способные оказать полноценную медицинскую помощь.
Минувшее землетрясение в Турции признано самым сильным за последние 80 лет. Более 24 тысяч человек погибли, пострадали свыше 80 000 граждан.