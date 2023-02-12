Турецкие волонтеры спасают выживших после землетрясения домашних питомцев

После обнаружения сотрудники оказывают хвостатым и крылатым первую медицинскую помощь. А дальше животным предстоит преодолеть долгий и трудный путь по разрушенным стихийным бедствием дорогам туда, где есть ветеринарные клиники, способные оказать полноценную медицинскую помощь.