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В Петербурге госпитализировали 11-летнего школьника после катания на ватрушке

Происшествия
В Петербурге госпитализировали 11-летнего школьника после катания на ватрушке

Врачи доставили в петербургский Педиатрический университет 11-летнего школьника. Ребенок пострадал во время катания на тюбинге. Ему требовалось тщательное обследование.

Школьник решил скатиться с горки в районе Светлановского проспекта. Там же были ледяные наросты. Мальчик упал и ударился о них спиной и животом.

Изначально врачи подозревали у него разрыв селезенки и перелом нескольких позвонков. С помощью аппаратуры медики исключили данные диагнозы. Тем не менее из-за сильного ушиба внутренних органов врачи временно будут наблюдать за их работой.
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