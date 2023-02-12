В Петербурге госпитализировали 11-летнего школьника после катания на ватрушке

Врачи доставили в петербургский Педиатрический университет 11-летнего школьника. Ребенок пострадал во время катания на тюбинге. Ему требовалось тщательное обследование.
Школьник решил скатиться с горки в районе Светлановского проспекта. Там же были ледяные наросты. Мальчик упал и ударился о них спиной и животом.
Изначально врачи подозревали у него разрыв селезенки и перелом нескольких позвонков. С помощью аппаратуры медики исключили данные диагнозы. Тем не менее из-за сильного ушиба внутренних органов врачи временно будут наблюдать за их работой.