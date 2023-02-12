Саудовская Аравия может компенсировать Греции расходы на ЧМ-2030 в обмен на 75% матчей

Королевство стремится укрепить свой имидж через индустрию спорта.
Саудовская Аравия предложила покрыть расходы на инфраструктуру Чемпионата мира по футболу в Греции при условии, что Афины примут план совместного проведения мероприятия с Египтом на трех континентах. При этом 75% всех матчей должно быть проведено на Ближнем Востоке. Предложение представлено премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.
Этот шаг согласуется с усилиями саудовского лидера по диверсификации экономики королевства и вложению средств в индустрию развлечений и спорта. Фонд государственных инвестиций, возглавляемый наследным принцем, был движущей силой этих инициатив. В 2021 году он приобрел футбольный клуб английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед». Кроме того, королевство недавно пригласило суперзвезду Криштиану Роналду играть за свой новый клуб «Аль-Наср».
В то же время Грецию и Египет связывают давние связи: они сблизились из-за общих опасений по поводу турецкой внешней политики. С другой стороны, отношения между Афинами и Эр-Риядом относительно новые. В 2021 году Греция направила ракетную батарею Patriot в Саудовскую Аравию после серии ударов беспилотников и ракетных обстрелов со стороны повстанцев в Йемене. Военно-воздушные силы королевства также провели совместные учения с Грецией и Объединенными Арабскими Эмиратами на острове Крит.
Несмотря на это, предложенное соглашение о совместном проведении чемпионата мира с Саудовской Аравией и Египтом встречено критикой в самих Афинах. Левая оппозиционная партия «Сириза» опубликовала заявление, в котором говорится следующее:
«Мы хотим выяснить, почему Греция отдает мощный бренд европейской страны, который является синонимом свободы и демократии, Саудовской Аравии».
Они обвинили Саудовскую Аравию в том, что она использует чемпионат мира, чтобы отвлечь внимание от ситуации с правами человека и улучшить свой имидж. В то же время королевство сталкивается с острой конкуренцией со стороны соседних стран в спортивной индустрии.