Саудовская Аравия может компенсировать Греции расходы на ЧМ-2030 в обмен на 75% матчей

В то же время Грецию и Египет связывают давние связи: они сблизились из-за общих опасений по поводу турецкой внешней политики. С другой стороны, отношения между Афинами и Эр-Риядом относительно новые. В 2021 году Греция направила ракетную батарею Patriot в Саудовскую Аравию после серии ударов беспилотников и ракетных обстрелов со стороны повстанцев в Йемене. Военно-воздушные силы королевства также провели совместные учения с Грецией и Объединенными Арабскими Эмиратами на острове Крит.