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Экс-супруга Сергея Безрукова рассказала, как потеряла двоих детей в браке с актером

Шоу-бизнес
Экс-супруга Сергея Безрукова рассказала, как потеряла двоих детей в браке с актером

Бывшая жена актера Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова, призналась, что могла родить от него двоих детей. Однако артистка потеряла их во время беременности.

По словам Безруковой, в браке с актером она четыре года пыталась забеременеть. Врачи не могли понять, в чем проблема.

Оба супруга обследовались и сдавали анализы, но специалисты ничего не обнаружили. Актриса проверяла проходимость труб, однако это тоже не дало результата. В итоге пара решилась на ЭКО.

Безрукова ездила на процедуру в Германию. Артистке подсадили две оплодотворенных яйцеклетки.

Актриса призналась, что начало беременности было классным временем. Безрукова оберегала себя и находилась в эйфории. Однако этот период быстро закончился, поскольку яйцеклетки не прижились.

«В какой-то момент организм просто отторг. Я пошла в ванную... Мне было больно, но эта боль была не физическая», — поделилась бывшая жена Безрукова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Актриса добавила, что у нее была заморожена еще одна яйцеклетка. Однако она ею не воспользовалась, поскольку вскоре они расстались с Безруковым.

Напомним, у артистки был сын Андрей от брака с актером Игорем Ливановым. Молодой человек погиб в 2015 году при странных обстоятельствах — он неудачно упал в своей квартире и ударился виском.
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