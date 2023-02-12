Правительство подготовило законопроект о предоставлении «Газпром нефти» налогового вычета

Льгота устанавливается на период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года с целью строительства транспортной инфраструктуры для поставки жидких углеводородов, добываемых на территории полуострова Ямал. Как уточняется в пояснительной записке, размер «налогового кредита» составит 1,111 млрд рублей.