Правительство подготовило законопроект о предоставлении «Газпром нефти» налогового вычета

Российский кабмин внес в Государственную думу законопроект, предусматривающий предоставление налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ПАО «Газпром нефть».
Льгота устанавливается на период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года с целью строительства транспортной инфраструктуры для поставки жидких углеводородов, добываемых на территории полуострова Ямал. Как уточняется в пояснительной записке, размер «налогового кредита» составит 1,111 млрд рублей.
Также определен механизм возврата налогового вычета в государственный бюджет с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года включительно. Сумма будет равна величине полученного вычета по НДПИ и индексации в размере 9% годовых.