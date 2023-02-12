Петербург — город печальной стабильности: плохая работа коммунальщиков продолжает наносить ущерб людям

Несколько недель назад стало известно, что скончалась гражданка Эстонии Милана Каштанова, которая получила тяжелую травму при падении на нее глыбы льда в Петербурге в 2010 году. Иностранка проходила мимо дома, крышу которого чистили от снега и наледи. В какой-то момент на нее упала глыба льда. Пострадавшую буквально вернули с того света, но юная красавица осталась инвалидом. С момента трагедии прошло 13 лет. Но почему-то плохая и безответственная работа петербургских коммунальных служб продолжает наносить ущерб здоровью людей, а улучшения в этой области петербуржцам только снятся.