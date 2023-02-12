Петербург — город печальной стабильности: плохая работа коммунальщиков продолжает наносить ущерб людям

Несколько недель назад стало известно, что скончалась гражданка Эстонии Милана Каштанова, которая получила тяжелую травму при падении на нее глыбы льда в Петербурге в 2010 году. Иностранка проходила мимо дома, крышу которого чистили от снега и наледи. В какой-то момент на нее упала глыба льда. Пострадавшую буквально вернули с того света, но юная красавица осталась инвалидом. С момента трагедии прошло 13 лет. Но почему-то плохая и безответственная работа петербургских коммунальных служб продолжает наносить ущерб здоровью людей, а улучшения в этой области петербуржцам только снятся.
Так, несколько дней назад жительница Приморского района Анастасия Л. чуть не повторила печальный опыт эстонской девушки.
«Я рано вышла на работу и пошла к остановке на улице Савушкина. Вывернув из двора, меня накрыло белой пеленой, раздался скрежет, я поняла, что сверху что-то летит. Я успела сделать буквально шаг назад, как передо мной разбились ледяные глыбы, которые сверху скинули работники спецслужб», — рассказала девушка.
Она также добавила, что внизу стоял еще один уборщик, который по идее должен был предупреждать об опасности прохожих, так как оградительной ленты не было. Но, по словам собеседника ФАН, даже этого не было сделано.
«На ломанном, еле понятном русском мне сказали, будьте осторожны. Главное вовремя, он бы мне еще это сказал, когда меня в травмпункт забирали, тьфу-тьфу», — заявила собеседница ФАН.
За примерами халатности спецслужб далеко ходить не надо. Регулярно можно встретить на просторах Интернета сообщения о новых жертвах коммунального беспредела. Так, несколько дней назад в Адмиралтейском районе сосулька упала на голову 50-летней петербурженки в день ее рождения.
Женщина шла по Средней Подьяческой улице, когда с неочищенной крыши дома на нее обрушилась глыба льда. Имениннице потребовалась медицинская помощь — ее увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Поразительно то, что спустя столько времени, столько травм и смертей в Петербурге, продолжаются проблемы с уборкой снега. Какая-то печальная стабильность.