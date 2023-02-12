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Еще одно жуткое видео землетрясения в Турции появилось в Сети

Общество
Еще одно жуткое видео землетрясения в Турции появилось в Сети

Новое видео, на котором запечатлено землетрясение в Турции, появилось в Сети. На ролике показано, как жилой дом разрушился менее чем за минуту.

На кадрах можно рассмотреть, как дрожит земля под зданием и припаркованными поблизости автомобилями. С каждой секундой сила подземных толчков только нарастает. В какой-то момент дом оказался полностью разрушен.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 21 тыс. человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. На месте также работают специалисты из России, которые оказывают помощь турецким коллегам.
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