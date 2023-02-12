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Звезда «Отеля Элеон» Екатерина Вилкова показала архивное фото с дочерью от Ильи Любимова

Шоу-бизнес
Звезда «Отеля Элеон» Екатерина Вилкова показала архивное фото с дочерью от Ильи Любимова

Звезда фильма «Стиляги» и сериала «Отель Элеон» Екатерина Вилкова опубликовала архивное фото с дочерью Павлой. Актриса выложила снимок в честь дня рождения девочки.

Дочери Вилковой от актера Ильи Любимова исполнилось 11 лет 11 февраля. В честь этой даты актриса опубликовала в соцсетях черно-белое фото с дочерью. На снимке артистка и девочка сидят на диване с серьезными лицами.

«Мой первенец. Я буду любить тебя всегда. С днем рождения, моя загадочная и взрослая девочка», — трогательно поздравила дочь звезда «Отеля Элеон».
Звезда «Отеля Элеон» Екатерина Вилкова показала архивное фото с дочерью от Ильи Любимова

Подписчики Вилковой присоединились к поздравлению. Многие обратили внимание на внешнее сходство девочки со звездной матерью. Некоторые поклонники назвали дочь актрисы ее копией.

Напомним, звезда «Стиляг» замужем за Любимовым с мая 2011 года. У супругов есть не только дочь, но и сын Петр. Мальчик родился в апреле 2014 года.

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екатерина вилкова актриса знаменитости
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