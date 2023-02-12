Физики смоделировали последствия ядерного противостояния для США, России и Европы

Зарубежные исследователи смоделировали последствия ядерного противостояния стран. Из-за поднявшейся в небо сажи погибнут миллиарды американцев, россиян и европейцев.
В общей сложности ядерная зима унесет жизни 99% населения этих территорий, считают ученые. В зависимости от размера город может производить разный объем сажи во время огненной бури.
«Столбы сажи пойдут в стратосферу, намного выше любых дождевых облаков, которые могли бы их смыть», — считают физики.
Нагретая солнечным светом сажа поднимется высоко в небо и провисит там до десяти лет. В этом случае на Земле наступит похолодание на 20 градусов. В некоторых регионах может установиться минусовая температура. Люди начнут массово умирать от голода.