«Хорошие» и «плохие» кредиты: эксперт назвал главное отличие между банковскими займами

В современном мире к банковскому кредитованию прибегают все больше людей из многих стран. Как правило, берут кредиты для того, чтобы быстрее получить желаемое и не копить нужную сумму годами. Однако не стоит забывать, что банки не работают бесплатно, поэтому соглашаясь на кредит потребитель должен быть готов и к переплате.