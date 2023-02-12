«Хорошие» и «плохие» кредиты: эксперт назвал главное отличие между банковскими займами

В современном мире к банковскому кредитованию прибегают все больше людей из многих стран. Как правило, берут кредиты для того, чтобы быстрее получить желаемое и не копить нужную сумму годами. Однако не стоит забывать, что банки не работают бесплатно, поэтому соглашаясь на кредит потребитель должен быть готов и к переплате.
Бытует мнение, что кредиты — зло, именно из-за банковских процентов. Тем не менее есть так называемые «хорошие» кредиты, которые позволяют людям зарабатывать деньги на них. Кандидат экономических наук Александр Разуваев рассказал корреспонденту ФАН, чем отличается «хороший» кредит от «плохого».
«Плохие кредиты негативно сказываются на балансе и ведут к убыткам», – объяснил Александр Разуваев.
При этом «хорошие» кредиты, к примеру, это может быть ипотека, способствуют увеличению дохода, если подойти к вопросу с умом. В таком случае расходы по ипотечному кредитованию не должны превышать доходы от его использования. Именно тогда кредит будет считаться «хорошим».
«Хорошие кредиты обеспечивают нормальную маржу, прибыль», – отметил экономист.
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