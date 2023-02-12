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Посол России указал на героическое поведение Вучича в сфере введения санкций против Москвы

Политика
Посол России указал на героическое поведение Вучича в сфере введения санкций против Москвы

Сербское руководство во главе с президентом Александром Вучичем продемонстрировало героическое поведение, отказавшись вводить санкции против Москвы под давлением Запада, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко.

В беседе с журналистами дипломат отметил, что у российской стороны есть понимание того, что Сербия оказалась в тяжелом положении. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого уже говорил, что Москва осознает ситуацию с невероятным давлением на Белград.

«Мы очень высоко ценим, я сказал бы, и героическое поведение президента Сербии по этому вопросу», — сказал посол.

Ранее сообщалось, что Вучич пожаловался на сложное положение Белграда из-за отказа от санкций против Москвы.
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