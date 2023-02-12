Посол России указал на героическое поведение Вучича в сфере введения санкций против Москвы

В беседе с журналистами дипломат отметил, что у российской стороны есть понимание того, что Сербия оказалась в тяжелом положении. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого уже говорил, что Москва осознает ситуацию с невероятным давлением на Белград.