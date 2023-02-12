Российская туристка осталась в шоке от «пятизвездочного» отеля в Кемере

Отель Ganita Kemer Resort 5* уже несколько раз менял название, что первым делом указывает на то, что ждать чего-то хорошего от него не стоит. За тур на двоих туристы отдали 82 тысячи рублей. Россиянка заметила, что это крайне завышенная цена для такой гостиницы, передает издание «Тонкости туризма».