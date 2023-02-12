Российская туристка осталась в шоке от «пятизвездочного» отеля в Кемере

Турецкий отель, который выдают за пятизвездочный, оказался самым старым в Кемере. Отдохнувшая там россиянка рассказала, что шокировало ее больше всего.
Отель Ganita Kemer Resort 5* уже несколько раз менял название, что первым делом указывает на то, что ждать чего-то хорошего от него не стоит. За тур на двоих туристы отдали 82 тысячи рублей. Россиянка заметила, что это крайне завышенная цена для такой гостиницы, передает издание «Тонкости туризма».
«Пляж выглядит как заброшенный пустырь: старые шезлонги, разбитые дорожки, ржавый душ. Мы ездили на другие пляжи: лучше доплатить за шезлонги и напитки, чем быть на этом», — рассказала девушка.
Она добавила, что в отеле очень мало постояльцев, однако даже с их обслуживанием местный персонал не справляется из-за малой численности. Сотрудники очень стараются сделать отдых гостей комфортным, но у них это плохо получается.