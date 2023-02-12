Европейские страны могут получить выгоду от усилий Египта в развитии газовой отрасли

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в ответном слове поблагодарил египетского лидера за проведение мероприятия. Он подчеркнул, что присутствие Абдель Фаттаха ас-Сиси на конференции подтверждает ведущую роль страны в области энергетики, а также свидетельствует о значительном интересе Египта к энергетической отрасли в целом и нефтегазовой в частности.