Водитель метнул пятилитровую флягу с замерзшей водой в ногу автоинспектору под Липецком

Автомобилист попал под статью о применении насилия в отношении правоохранителя. В липецком СУ СКР рассказали, что преступление было совершено в селе Волово.
Офицер полиции остановил машину под управлением 39-летнего мужчины. Автоинспектор стал оформлять протокол о вождении машины в нетрезвом состоянии. Страж порядка уведомил нарушителя, что его авто будет эвакуировано.
В ярости водитель достал из машины пятилитровую флягу с замерзшей водой и швырнул в сторону лейтенанта. Бутылка попала ему в ногу. Дебоширу грозит до пяти лет колонии.