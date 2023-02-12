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Водитель метнул пятилитровую флягу с замерзшей водой в ногу автоинспектору под Липецком

Происшествия
Водитель метнул пятилитровую флягу с замерзшей водой в ногу автоинспектору под Липецком

Автомобилист попал под статью о применении насилия в отношении правоохранителя. В липецком СУ СКР рассказали, что преступление было совершено в селе Волово.

Офицер полиции остановил машину под управлением 39-летнего мужчины. Автоинспектор стал оформлять протокол о вождении машины в нетрезвом состоянии. Страж порядка уведомил нарушителя, что его авто будет эвакуировано.

В ярости водитель достал из машины пятилитровую флягу с замерзшей водой и швырнул в сторону лейтенанта. Бутылка попала ему в ногу. Дебоширу грозит до пяти лет колонии.
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