Traffic News: американские летчики высоко оценили способности советского истребителя МиГ-17

Советский истребитель МиГ-17 заработал себе звание бестселлера своего времени и впечатлял маневренностью даже американских летчиков, сообщает журнал Traffic News.
Мощность этого советского истребителя позволила ему устанавливать рекорды по уничтожению более совершенных моделей авиации.
В США несколько МиГ-17 до сих пор участвуют в авиашоу. По словам американских асов, их нетривиальный выбор машины для показа фигур высшего пилотажа был вызван тем, что МиГ-17 маневреннее любого военного самолета своего поколения, а высокая скорость и способность к полету на форсаже ежегодно приковывают к себе внимание зрителей авиашоу.
Первый полет МиГ-17 состоялся 14 января 1950 года. Он также активно привлекался к боевым действиям во время Корейской войны. МиГ-17 стал дальнейшем развитием МиГ-15 и получил ряд усовершенствований для высокоскоростного полета.