Traffic News: американские летчики высоко оценили способности советского истребителя МиГ-17

В США несколько МиГ-17 до сих пор участвуют в авиашоу. По словам американских асов, их нетривиальный выбор машины для показа фигур высшего пилотажа был вызван тем, что МиГ-17 маневреннее любого военного самолета своего поколения, а высокая скорость и способность к полету на форсаже ежегодно приковывают к себе внимание зрителей авиашоу.