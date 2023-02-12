Прокуратура проверяет информацию о разливе нефти на острове Русском во Владивостоке

Прокуратура организовала проверку после публикации в Сети сведений о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования. Проверку проводят по поручению исполняющего обязанности Амурского бассейнового природоохранного прокурора.
Ранее разлив нефти зафиксировали в Волгоградской области. Площадь загрязненной почвы составила 2 тыс. квадратных метров.