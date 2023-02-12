Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 12 февраля.
Россия
Российская тероборона, насчитывающая тысячи человек, проходит боевое слаживание в Белгородской области. Данная мера призвана нивелировать угрозу потенциального вторжения противника в регион. Жители, вошедшие в отряды ополчения, отлично ориентируются на данной местности, и вкупе с подготовкой, осуществляемой ветеранами боевых действий, они представляют собой существенную военную силу.
В течение ночи ВС РФ поразили несколько целей в Харьковской области. При этом в региональном центре подтверждается попадание по неназванному инфраструктурному объекту.
Ситуация в Донбассе
На Донецком направлении продолжаются бои в Марьинке и в районе Невельского. Происходят активные артиллерийские дуэли.
К юго-западу от Бахмута подразделения ЧВК «Вагнер» наступают в сторону Ивановского, а также продолжают штурмовые операции на восточной окраине самого города. На севере они атакуют Парасковьевку.
Кроме того, Красная Гора осбождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Упорные бои за населенный пункт связаны с его расположением на трассе Соледар — Бахмут. Украинское командование создало здесь один из ключевых узлов линии обороны, который был полностью зачищен лишь к сегодняшнему дню. Подтверждением этого стали как опубликованные в Сети фото- и видеоматериалы, так и заявление Евгения Пригожина.
«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» был взят населенный пункт Красная Гора», — сообщил он.
На Луганском направлении силы РФ атакуют Белогоровку. Также со стороны населенного пункта Диброва они стремятся продвинуться к Заречному. Украинские войска пытались контратаковать в районе Новоселовского.
Украина
Президент Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Украины Руслана Дзюбу. Причина не называется. Чиновник отвечал за логистику и тыловое обеспечение силовой структуры.
В Германии начнут подготовку украинских экипажей на танках Leopard 2 уже на следующей неделе. Отмечается, что их обучат лишь азам управления машиной. Курс займет до двух месяцев, в то время как полноценная программа занимает несколько лет.