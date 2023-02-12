События на Украине к 12:00 12 февраля: освобождение Красной Горы, в ФРГ подготовят танкистов ВСУ для Leopard 2

Кроме того, Красная Гора осбождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Упорные бои за населенный пункт связаны с его расположением на трассе Соледар — Бахмут. Украинское командование создало здесь один из ключевых узлов линии обороны, который был полностью зачищен лишь к сегодняшнему дню. Подтверждением этого стали как опубликованные в Сети фото- и видеоматериалы, так и заявление Евгения Пригожина.