В Амстердаме открылась крупнейшая в истории выставка работ Яна Вермеера

Картина — своего рода визитная карточка гаагского Маурицхейса и прежде никогда не покидала пределы музея. На выставке в Рейксмюсеуме «Девушка с жемчужной сережкой» пробудет до 30 марта. Организаторы уверены: такой шанс увидеть шедевры голландского гения не выпадает дважды. Билеты на вернисаж посетители со всего мира выкупили за многие недели до открытия.