В Амстердаме открылась крупнейшая в истории выставка работ Яна Вермеера

В Национальном музее Нидерландов открылась выставка работ голландского художника XVII века Яна Вермеера. Впервые в истории крупнейшая коллекция шедевров живописца собрана в одном месте. В Рейксмюсеуме представлено 28 работ художника из 37. Ради уникальной выставки в Амстердам привезли даже легендарную «Девушку с жемчужной сережкой».
Картина — своего рода визитная карточка гаагского Маурицхейса и прежде никогда не покидала пределы музея. На выставке в Рейксмюсеуме «Девушка с жемчужной сережкой» пробудет до 30 марта. Организаторы уверены: такой шанс увидеть шедевры голландского гения не выпадает дважды. Билеты на вернисаж посетители со всего мира выкупили за многие недели до открытия.
«Такое случается даже не раз в жизни. Такое случается лишь однажды в истории, и это однажды происходит прямо сейчас. Можно сказать, сейчас или никогда. Чтобы собрать такую выставку, нужна помощь других учреждений, музеев и других стран. Это стоит больших денег и больших усилий. Это работа, которую нужно начать за годы вперед. Нужно много разговаривать с коллегами-директорами музеев и галерей, чтобы собрать все картины вместе», — поделилась директор Королевской галереи Маурицхейс Мартина Госселинк.
На выставке также представлены такие шедевры Яна Вермеера, как «Молочница», «Географ», «Женщина, читающая письмо» и «Вид Делфта» — картина, которую Марсель Пруст назвал «самой прекрасной в мире». Экспозиция в Рейксмюсеуме будет доступна для посещения до 4 июня.