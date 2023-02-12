Мира Тэрада в эфире радио Sputnik ответила на вопросы об обмене находящихся в зарубежных тюрьмах россиян

Гости обсудили с ведущей Екатериной Дашевской вопрос обмена россиян, которые находятся в пенитенциарных учреждениях за рубежом. Кроме Миры Тэрада в программе приняли участие адвокаты Дмитрий Рощин и Илья Смирнов, а также криминалист Михаил Игнатов.