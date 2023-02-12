Мира Тэрада в эфире радио Sputnik ответила на вопросы об обмене находящихся в зарубежных тюрьмах россиян

Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада в качестве эксперта приняла участие в программе «Правозащитники» на радио Sputnik.
Гости обсудили с ведущей Екатериной Дашевской вопрос обмена россиян, которые находятся в пенитенциарных учреждениях за рубежом. Кроме Миры Тэрада в программе приняли участие адвокаты Дмитрий Рощин и Илья Смирнов, а также криминалист Михаил Игнатов.
Мира Тэрада ранее дала интервью известной американской журналистке Ким Иверсен. Правозащитница рассказала о противостоянии ФБР деятельности украинского националистического сайта «Миротворец». По мнению главы фонда, этот портал опасен как для детей, так и для взрослых.