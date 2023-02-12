Сбежавшая из России Рената Литвинова продает рисунки с автографами за 15 тысяч рублей

Покинувшая Россию актриса и режиссер Рената Литвинова придумала новый способ заработка. Сбежавшая в Париж артистка открыла интернет-магазин, в котором продает свои рисунки с автографами за 15 тысяч рублей.
Пока в магазине Литвиновой представлено не так много товаров. Помимо рисунков здесь можно найти футболки, книги, сценарии и постеры.
Актриса предлагает купить плакат с ее автографом за 5 тысяч рублей. Цена футболок варьируется от 3 до 4 тысяч, а худи с принтом стоит 8 тысяч рублей.
Самый дорогой товар на сайте — пьеса «Северный ветер» и фотоальбом с автографом Литвиновой. Режиссер предлагает заплатить за такой набор 30 тысяч рублей.
Примечательно, что цены в интернет-магазине артистки указаны в рублях. Из этого следует, что она хочет зарабатывать на россиянах, находясь за рубежом.
Пользователи Сети предположили, что Литвинова открыла интернет-магазин неспроста. По мнению россиян, актриса оказалась в бедственном положении во Франции и пытается добыть хоть какие-то деньги.