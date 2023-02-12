Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские спасатели используют передовое оборудование для поиска выживших в Турции

Происшествия
Российские спасатели используют передовое оборудование для поиска выживших в Турции

Российские спасатели участвуют в разборе завалов и поиске выживших после разрушительного землетрясения в Турции. Отметим, что на вооружении у МЧС есть современное оборудование, включая эндоскопы, тепловизоры и акустические приборы.

Достижения технического прогресса позволяют обследовать завалы с целью поиска людей без необходимости длительного разбора. Это позволяет экономить время и человеческий ресурс.

Напомним, что в результате нескольких подземных толчков в десяти провинциях обрушились тысячи зданий. Количество погибших превысило 24 тысячи граждан.
землетрясение турция спасатели
Военкоры ФАН
Лучшие в аду