Российские спасатели используют передовое оборудование для поиска выживших в Турции

Российские спасатели участвуют в разборе завалов и поиске выживших после разрушительного землетрясения в Турции. Отметим, что на вооружении у МЧС есть современное оборудование, включая эндоскопы, тепловизоры и акустические приборы.
Достижения технического прогресса позволяют обследовать завалы с целью поиска людей без необходимости длительного разбора. Это позволяет экономить время и человеческий ресурс.
Напомним, что в результате нескольких подземных толчков в десяти провинциях обрушились тысячи зданий. Количество погибших превысило 24 тысячи граждан.