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Два человека пострадали при столкновении гужевой повозки и иномарки в Башкирии

Происшествия
Два человека пострадали при столкновении гужевой повозки и иномарки в Башкирии

Легковушка и гужевая повозка стали участниками ДТП в Башкирии. Травмы получили два человека. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел на 15-м километре дороги Бирск — Питяково. Согласно предварительным данным, 27-летний мужчина, управляя гужевой повозкой, не пропустил машину Chevrolet Aveo при выезде с прилегающей территории.

В результате столкновения инициатору аварии и его пассажирке потребовалась медицинская помощь. Животное не пострадало. Проводится проверка.
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