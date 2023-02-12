Два человека пострадали при столкновении гужевой повозки и иномарки в Башкирии

Легковушка и гужевая повозка стали участниками ДТП в Башкирии. Травмы получили два человека. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Инцидент произошел на 15-м километре дороги Бирск — Питяково. Согласно предварительным данным, 27-летний мужчина, управляя гужевой повозкой, не пропустил машину Chevrolet Aveo при выезде с прилегающей территории.
В результате столкновения инициатору аварии и его пассажирке потребовалась медицинская помощь. Животное не пострадало. Проводится проверка.