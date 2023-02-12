Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет третью неделю подряд

За минувшие 24 часа врачи Северной столицы выявили 1409 новых случаев COVID-19 против 1311 днем ранее. Заболеваемость перевалила за тысячу 6 февраля и с тех пор не падала ниже этого значения. Жертвами инфекции за сутки стали семь человек, следует из данных оперштаба.