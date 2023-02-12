Daily Mail: откладывание переговоров России и Украины может привести к Армагеддону

Откладывание мирного диалога между Москвой и Киевом может привести мир к Армагеддону. К такому выводу пришел журналист Питер Хитченс в статье для британского издания Daily Mail.
По словам эксперта, сейчас как раз настало время для того, чтобы стороны противостояния пришли к дипломатическому урегулированию образовавшегося кризиса.
«Чем дольше мы его (переговорный процесс. — Прим. ФАН) откладываем, тем выше риск Армагеддона и тем труднее будет сделка», — написал обозреватель.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о нежелании вести мирные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.