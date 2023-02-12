Россия за год продала Саудовской Аравии сельхозпродукцию почти на миллиард долларов

По словам Козлова, Москва считает взаимодействие с Эр-Риядом в сельскохозяйственной сфере одним из приоритетов торгово-экономических отношений. В минувшем октябре, например, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев посетил королевство в рамках крупнейшей выставки Saudi Agriculture-2022 и достиг важных договоренностей по дальнейшему продвижению аграрной продукции на местный рынок.