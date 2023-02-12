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В Турции девочку-подростка спасли из-под завалов спустя 145 часов поисков

Происшествия
В Турции девочку-подростка спасли из-под завалов спустя 145 часов поисков

В турецкой провинции Адыяман специалистам удалось спасти 13-летнюю девочку, которая 145 часов находилась под завалами дома после мощного землетрясения. Об этом сообщает агентство «Aнадолу».

В операции были задействованы бригады пожарных из центральной части страны. Школьнице оказали первую помощь, после чего медики госпитализировали пострадавшую.

Напомним, стихийное бедствие в Турции унесло жизни более 24 тыс. человек. Свыше 80 тыс. граждан получили травмы и ранения. Спасатели продолжают разбирать обломки строений.
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